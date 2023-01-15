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Представитель Квеквескири: «В декабре от «Динамо» поступил неофициальный запрос по поводу Ираклия»

Мария Гусева
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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько подтвердил информацию об интересе московского «Динамо» к полузащитнику «Факела» Ираклию Квеквескири.

«В декабре от «Динамо» действительно поступил неофициальный запрос по поводу Ираклия, возможно, с прицелом на лето, — цитирует «РБ Спорт» Кигинько. — Квеквескири хорошо проявил себя в РПЛ. Интерес со стороны «Динамо» логичен — воспитанник, от и до прошел академию и всегда рассматривал этот клуб в качестве приоритетного для себя варианта. «Динамо» узнало, какие цифры прописаны в контракте, за сколько можно забрать Ираклия. Но сумма, которая устроила бы воронежцев, возможно, довольно велика для возрастного футболиста, коим является Квеквескири. Сейчас он уехал на сборы с командой, готовится ко второй части сезона. Однако по поводу будущего, конечно, хотелось бы определиться заранее, все-таки до окончания соглашения с «Факелом» остается полгода».

32-летний россиянин выступает за «Факел» с июля 2022 года и провел за воронежский клуб 18 матчей, забив три мяча.

Источник: РБ Спорт

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1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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