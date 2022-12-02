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Сегодня, 16:00

Президент РПЛ назвал лучший матч первой части чемпионата

Отдел футбола «СЭ»
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Гильермо Абаскаль (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» назвал столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) в 13-м туре лучшим матчем первой части чемпионата России сезона-2022/23. Игра прошла 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

— Это было настоящее огненное дерби с хорошим качеством футбола и интригой до последней секунды, — сказал Алаев «СЭ».

В перерыве матча ЦСКА — «Спартак» при уходе команд с поля произошла небольшая стычка между представителями соперников. В итоге главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль были вызваны на заседание КДК РФС, по итогам которого оба получили по одному матчу дисквалификации.

Валерий Карпин, Александр Алаев и&nbsp;Квинси Промес. Карпин — лучший тренер, Промес — главная звезда, «Локо» — разочарование. Президент РПЛ — о первой части сезона
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
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Алаев назвал Карпина лучшим тренером первой части чемпионата
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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