Алаев назвал Карпина лучшим тренером первой части чемпионата

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» назвал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина лучшим тренером первой части чемпионата России сезона-2022/23.

— [Лучший тренер для меня] Валерий Карпин. «Ростов» не обладает подбором опытных футболистов. В команде очень много молодежи. Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом. Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при Карпине прогрессируют, — сказал Алаев.

После 17 туров РПЛ «Ростов» Карпина занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая на одно очко от идущего вторым «Спартака» и на семь — от лидирующего «Зенита».