Президент РПЛ доволен стартом нового сезона: «Очень хочется интриги!»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил начало сезона в чемпионате России.

«Мне очень нравится старт сезона! Все матчи от ножа, никто не выпадает, все готовы. Например, сегодня «Балтика» выглядела достойно, рад за Игнашевича. Посмотрел много игр, не увидел какой-то неготовности к сезону. Очень хочется интриги на всех этажах таблицы», — сказал Алаев.

После двух туров чемпионата России лидером является «Краснодар», который набрал 6 очков. Второе место занимает «Спартак» с таким же количеством очков. На третьей строчке «Локомотив» — 4 очка за два матча.