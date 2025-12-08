Алаев заявил, что проведение Зимнего кубка РПЛ под вопросом

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о проведении зимнего турнира РПЛ.

Зимний кубок РПЛ 2024 года проходил в январе-феврале в Абу-Даби (ОАЭ). Турнир впервые выиграл «Зенит», который в финале разгромил «Спартак» со счетом 3:0.

«Точно ли будет зимний турнир? Не точно. Мы ведем переговоры, они непростые. На данный момент подтвердить не можем», — цитирует Алаева matchtv.ru.

Он отметил, что окончательное решение по зимнему турниру будет принято до Нового года.

В чемпионате России после 18 туров первое место занимает «Краснодар» с 40 очками. На второй позиции располагается «Зенит» (39 очков), на третьей — «Локомотив» (37).