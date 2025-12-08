Круговой хочет стать самым медийным футболистом России: «Было бы прикольно»

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своей медийной активности.

— Ты довольно активно ведешь социальные сети. Способен ли стать самым медийным футболистом России?

— Такой цели нет. Но выиграть в такой номинации было бы прикольно.

Круговой в этом сезоне провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.