Президент РПЛ Алаев: «Надеюсь, несмотря на все сложности, Fan ID, болельщики будут ходить на матчи»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал рестарт весенней части чемпионата России и Кубка страны.

22 февраля было сыграно два матча 1/4 финала FONBET Кубка России: «Ростов» и «Урал» сыграли вничью (1:1), а «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0).

«Коллеги, шикарный матч, шикарная обстановка. Всех поздравляю с рестартом весенней части чемпионата и Кубка. Порадовало количество болельщиков на трибунах. Надеюсь, несмотря на все сложности, Fan ID, болельщики будут ходить на все матчи. Все мы видим, одна история, когда игра с болельщиками, когда без. Много говорили о Fan ID. Призываю всех болельщиков забыть какие-то обиды, протесты. Сейчас как никогда нужна поддержка клубам. Призываю всех оформить и приходить на стадионы, потому что футбол для болельщиков», — сказал Алаев.