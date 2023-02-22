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Президент РПЛ Алаев: «Надеюсь, несмотря на все сложности, Fan ID, болельщики будут ходить на матчи»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал рестарт весенней части чемпионата России и Кубка страны.

22 февраля было сыграно два матча 1/4 финала FONBET Кубка России: «Ростов» и «Урал» сыграли вничью (1:1), а «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0).

«Коллеги, шикарный матч, шикарная обстановка. Всех поздравляю с рестартом весенней части чемпионата и Кубка. Порадовало количество болельщиков на трибунах. Надеюсь, несмотря на все сложности, Fan ID, болельщики будут ходить на все матчи. Все мы видим, одна история, когда игра с болельщиками, когда без. Много говорили о Fan ID. Призываю всех болельщиков забыть какие-то обиды, протесты. Сейчас как никогда нужна поддержка клубам. Призываю всех оформить и приходить на стадионы, потому что футбол для болельщиков», — сказал Алаев.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Александр Алаев
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  • sawov

    Даже не думай.

    22.02.2023

  • Алексей Епишин

    Все мы видим, одна история, когда игра с болельщиками, когда без. Много говорили о Fan ID. Призываю всех чиновников забыть эту маразматичную идею тотального контроля, готовые списки на задержание еще до инцедента, проплаченные провокации фейковых фанатов, показывающие якобы необходимость таких мер. Сейчас как никогда нужна поддержка клубам. Призываю отменить ФанУйди и поддержать российский футбол.

    22.02.2023

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    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
    2
    		 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
    3
    		 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
    4
    		 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
    5
    		 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
    6
    		 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
    7
    		 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
    8
    		 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
    9
    		 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
    10
    		 Урал 17 6 3 8 21-28 21
    11
    		 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
    12
    		 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
    13
    		 Факел 17 1 10 6 21-33 13
    14
    		 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
    15
    		 Химки 17 3 3 11 16-36 12
    16
    		 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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    3.03 19:00
    Факел – Химки
    		 - : -
    4.03 14:00
    Спартак – Урал
    		 - : -
    4.03 16:30
    Зенит – Пари НН
    		 - : -
    4.03 16:30
    Ахмат – Оренбург
    		 - : -
    4.03 19:30
    Ростов – Локомотив
    		 - : -
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    Динамо – Кр. Советов
    		 - : -
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