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Сегодня, 23:02

Абаскаль высказался о борьбе «Спартака» с «Зенитом» за чемпионство

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, не отвлекают ли его разговоры о том, что команда является конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

— Не отвлекает ли то, что в ваш адрес идет много комплиментов, называют конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?

— Надеюсь, я правильно понял вопрос. Начну издалека, когда я завершил карьеру футболиста, мне было 18 лет. Я был в академии «Барселоны» и у меня был момент самодавления. Семья и друзья видят, как ты попадаешь в такую значимую академию. Так и создается серьезное давление.

Да, комплименты отвлекают, скажу на своем опыте. Лучше их не чувствовать и не воспринимать.

Так бывает, что когда все получается, то в другой момент уже нет. Это может быть. Я стараюсь довести свой урок до команды, что все комплименты обманчивы: сегодня мы хороши, а завтра мы проиграем, и все поменяется.

Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды: с каким желанием и настроем они сегодня вышли сделало меня счастливым.

Что касается предсезонного турнира, то я получил удовольствие, видя, как справляется моя команда, — сказал Абаскаль.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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