Президент РПЛ Алаев оценил перспективы Смолова стать тренером

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о возможной тренерской карьере бывшего нападающего сборной России Федора Смолова.

3 апреля Смолов сообщил, что начал обучение в Школе футбольных тренеров Российского футбольного союза.

«Федор Смолов — талантливый парень. Я уверен, что у него может все получиться», — сказал Алаев ТАСС.

По окончании сезона-2024/25 35-летний Смолов покинул «Краснодар» и в августе присоединился к «Броук Бойз». Ранее он также играл за московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».

Вместе с «Локомотивом» Смолов дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За сборную России он провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max