Президент РПЛ Алаев оценил перспективы Смолова стать тренером
Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о возможной тренерской карьере бывшего нападающего сборной России Федора Смолова.
3 апреля Смолов сообщил, что начал обучение в Школе футбольных тренеров Российского футбольного союза.
«Федор Смолов — талантливый парень. Я уверен, что у него может все получиться», — сказал Алаев ТАСС.
По окончании сезона-2024/25 35-летний Смолов покинул «Краснодар» и в августе присоединился к «Броук Бойз». Ранее он также играл за московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».
Вместе с «Локомотивом» Смолов дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.
За сборную России он провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.
Источник: ТАСС
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|
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|
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|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
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|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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|
Никита Кривцов
Краснодар
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|
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
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|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
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|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
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|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
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|0
|0
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