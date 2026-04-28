«Краснодар» — календарь матчей до конца сезона РПЛ, расписание игр

«Краснодар» проведет три матча в чемпионате России до конца сезона-2025/26. «Быки» дважды сыграют в гостях и один раз дома.

Расписание матчей «Краснодара» в чемпионате России

3 мая, 17.00. «Акрон» — «Краснодар»

11 мая, 20.00. «Динамо» — «Краснодар»

17 мая, 18.00. «Краснодар» — «Оренбург»

Время начала — московское

В предыдущем матче Российской премьер-лиги, который проходил 26 апреля, «Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 60 очков и опережая идущий вторым «Зенит» на один балл. Краснодарцы являются действующими чемпионами России: в сезоне-2024/25 клуб набрал 67 очков в 30 турах.

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