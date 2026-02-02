Алаев — о словах Инфантино: «РПЛ готова сделать все, чтобы клубы вернулись максимально быстро»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал «СЭ» высказывание главы ФИФА Джанни Инфантино, заявившего о необходимости снятия запрета на участие российских команд в международных турнирах.

«Очень важно, что такой вектор появился в высказываниях президента ФИФА. Мы, разумеется, хотим возвращения в систему международных соревнований на всех уровнях футбола и очень приветствуем возможность диалога на эту тему.

Со стороны лиги гарантируем полную готовность сделать все необходимые шаги, чтобы клубы вернулись в международную систему максимально быстро. Однако очевидно, что этот процесс сопряжен с большим объемом различных процедур, поэтому нужно запастись терпением», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.