Инфантино заявил, что ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия запрета с участия российских команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос отмены бана российских команд в международных турнирах.

«Мы обязаны это сделать. Безусловно, по крайней мере на молодежном уровне. Потому что запрет ничего не дал, он только породил больше разочарования и ненависти», — приводит слова Инфантино РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.