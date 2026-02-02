Форвард «Ахмата» Фелиппе Кардосо перешел в саудовскую «Аль-Наджму»

Нападающий «Ахмата» Фелиппе Кардосо продолжит карьеру в «Аль-Наджме» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба грозненцев.

«Футбольные клубы «Ахмат» и «Аль Наджма» пришли к соглашению о переходе форварда Фелиппе Кардосо в саудовскую команду. Мы желаем Фелиппе удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Форвард выступал за «Ахмат» с 2024 года. Он провел 17 матчей и забил 1 гол. Весь 2025 год Кардосо провел в аренде в китайском «Хэнань Цзянье».

«Ахмат» ушел на зимний перерыв на восьмом месте в РПЛ. Грозненцы набрали 22 очка в 18 турах.