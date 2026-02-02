В «Крыльях Советов» прокомментировали закрытие долгов перед «РТ-Капитал»
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал закрытие долговых обязательств перед «РТ-Капитал».
Ранее стало известно, что самарский клуб выплатил компании около 1,1 миллиарда рублей.
«Спасибо каждому из болельщиков, кто был рядом с клубом в эти непростые дни. Мы видели и чувствовали вашу поддержку! Каждый рубль, переведенный вами в счет долга, будет удвоен клубом и направлен на благотворительность.
Последний год мы вели планомерную работу по привлечению денежных средств, чтобы наконец-то закрыть все долговые обязательства перед «РТ-Капитал», копившиеся последнее десятилетие. Большую часть их нам удалось закрыть из собственных источников.
Сегодня нами был оформлен кредитный договор в банке «Солидарность» для выплаты последней части долга. Он рассчитан на год, и мы предполагаем закрыть его в течение этого срока равными долями.
Хочется выразить слова благодарности нашему партнеру, который взял на себя все обязательства, связанные с обслуживанием кредита и иными издержками. Банк «Солидарность» и его руководство в очередной раз пришли на выручку клубу в один из самых тяжелых моментов его истории», — приводит слова Яковлева пресс-служба клуба.
После 18 туров «Крылья Советов» с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0