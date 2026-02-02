В «Крыльях Советов» прокомментировали закрытие долгов перед «РТ-Капитал»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал закрытие долговых обязательств перед «РТ-Капитал».

Ранее стало известно, что самарский клуб выплатил компании около 1,1 миллиарда рублей.

«Спасибо каждому из болельщиков, кто был рядом с клубом в эти непростые дни. Мы видели и чувствовали вашу поддержку! Каждый рубль, переведенный вами в счет долга, будет удвоен клубом и направлен на благотворительность.

Последний год мы вели планомерную работу по привлечению денежных средств, чтобы наконец-то закрыть все долговые обязательства перед «РТ-Капитал», копившиеся последнее десятилетие. Большую часть их нам удалось закрыть из собственных источников.

Сегодня нами был оформлен кредитный договор в банке «Солидарность» для выплаты последней части долга. Он рассчитан на год, и мы предполагаем закрыть его в течение этого срока равными долями.

Хочется выразить слова благодарности нашему партнеру, который взял на себя все обязательства, связанные с обслуживанием кредита и иными издержками. Банк «Солидарность» и его руководство в очередной раз пришли на выручку клубу в один из самых тяжелых моментов его истории», — приводит слова Яковлева пресс-служба клуба.