«Ростов» поблагодарил Карпина за работу после назначения Семина на пост главного тренера

4 августа «Ростов» назначил на пост главного тренера команды Юрия Семина.

После этого клуб опубликовал пост, в котором поблагодарил за работу его предшественника — Валерия Карпина.

«Мы от всей души благодарим Валерия Георгиевича за вклад в развитие клуба, за успехи и незабываемые эмоции, которые он дарил нам 3,5 года. Георгич по-настоящему стал своим в нашем городе, стал ростовчанином. Тренер всегда отстаивал интересы болельщиков и клуба, не пренебрегал принципами в любой ситуации. Валерий Георгиевич останется нашим другом и преданным болельщиком «Ростова».

Желаем тренеру успехов, побед и удачи у руля национальной сборной России! Вы — замечательный человек и специалист. Пусть у Вас все получится», — говорится в сообщении на сайте.

Об уходе Карпина было объявлено еще 2 августа.

После двух туров чемпионата России-2021/22 «Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда потерпела поражения от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4) на своем поле.