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Сегодня, 23:10

Арутюнянц: «У «Ростова» нет проблем в матчах с «Сочи». Мы играем со всеми»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал ничью с «Сочи» (2:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

— Хороший матч, ребята выложились. В принципе мы довольны, — сказал Арутюнянц.

— В чем проблема играть именно против «Сочи»? Последняя победа в 2019 году.

— У нас нет проблем против «Сочи». Мы играем со всеми.

— Зимой Алаев анонсировал изменения в регламенте. У судей много влияния на перенос, отмену матчей и так далее. Как вы относитесь к подобным инициативам?

— Мы поддерживаем инициативы Алаева.

— Какие именно?

— Все поддерживаем.

— И налог на легионеров?

— Это было от РФС. Налог на легионеров мы мы не поддерживаем.

Вратарь &laquo;Ростова&raquo; Сергей Песьяков и&nbsp;Данил Глебов в&nbsp;борьбе с&nbsp;футболистом &laquo;Сочи&raquo; Артуром Юсуповым. Гол на 45-й секунде, Роналдо отпраздновал в стиле Криштиану, а Морено остановил Карпина

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Валерия Карпина набрала 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
Арташес Арутюнянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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