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Карпин — о матче с «Сочи»: «Ростов» пропустил дурацкие голы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Сочи» (2:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«Я бы назвал игру команды более чем удовлетворительной, а результат — нет. Пропущенные голы? Дурацкие голы пропустили. Не то, чтобы там были какие-то комбинации или еще что-то. «Ростов» кайфует от игры? Кайфовал ли, не знаю. Трудно судить. Играли хорошо, претензий вообще ни к кому никаких нет. Понятно, что в каждой игре можно найти какие-то огрехи и всегда делать что-то лучше. Но сегодня мне понравилась игра во всех фазах. Да, были ошибки и недоработки, но глобально, если всю игру брать, ни одной претензии», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Карпина набрала 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
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5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
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7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
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 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
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 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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