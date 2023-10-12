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Судейство

Сегодня, 21:30

Дюков о словах Алаева про судей: «Это рабочий момент. Да, арбитры ошибаются, но динамика — положительная»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на критику судей со стороны главы РПЛ Александра Алаева.

9 октября Алаев заявил, что экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) в текущем составе дискредитировала себя в его глазах.

«Это рабочий момент. У Александра Александровича есть вопросы к тем, кто отвечает за судейство. Что произошло, то произошло. Сейчас прямой контакт восстановлен. Да, судьи ошибаются, похожие эпизоды иногда трактуются по-разному. Но в целом динамика положительная. Давайте подождем», — сказал Дюков.

Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). После той игры главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов во время флеш-интервью и пресс-конференции в знак протеста из-за ошибок арбитров.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
Александр Дюков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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