Дюков о словах Алаева про судей: «Это рабочий момент. Да, арбитры ошибаются, но динамика — положительная»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на критику судей со стороны главы РПЛ Александра Алаева.

9 октября Алаев заявил, что экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) в текущем составе дискредитировала себя в его глазах.

«Это рабочий момент. У Александра Александровича есть вопросы к тем, кто отвечает за судейство. Что произошло, то произошло. Сейчас прямой контакт восстановлен. Да, судьи ошибаются, похожие эпизоды иногда трактуются по-разному. Но в целом динамика положительная. Давайте подождем», — сказал Дюков.

Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). После той игры главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов во время флеш-интервью и пресс-конференции в знак протеста из-за ошибок арбитров.