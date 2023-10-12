Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре

Нападающий Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре.

Второе место в голосовании занял полузащитник Вендел. На третьем месте — нападающий Густаво Мантуан.

26-летний колумбиец выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил 10 мячей и отдал пять результативных передач.

После 11 туров «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Лидирует — «Краснодар» (27 очков).