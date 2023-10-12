Дюков заявил, что доволен работой Мажича: «Вижу определенную положительную динамику»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, доволен ли он работой главы департамента судейства Милорада Мажича.

«В принципе, да, доволен. Я вижу улучшения. Да, действительно, судьи ошибаются. Похожие эпизоды иногда трактуются судьями по-разному, что раздражает команды, но в целом я вижу определенную положительную динамику. Доверие к Мажичу есть, но еще рано делать какие-то выводы. Давайте подождем окончания года. После этого сделаем выводы, если прогресс или нет и насколько он значительный», — сказал Дюков.

Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.