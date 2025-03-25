Глушенков о конфликте с Семаком: «Мерзкие сказочники пускай дальше сочиняют»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков опроверг конфликт с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Это мерзкие пустые сказочники! Пускай дальше сочиняют. После игры со «Спартаком» никакого разговора не было. Конфликт с Семаком? Я вам уже ответил. Конечно, это все пустые разговоры, ничего подобного не было», — цитирует Глушенкова «Советский спорт».

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» заявил, что форвард «Зенита» сказал Семаку: «Учись тренировать».

Позже Telegram-канал Sport Baza сообщил, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев в эмоциональном обращении сказал игрокам: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату, и идите *****!».

Глушенков в этом сезоне забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 17 играх за «Зенит». 25 марта форвард оформил хет-трик в ворота Замбии (5:0) в BetBoom товарищеском матче.