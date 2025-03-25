Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

25 марта, 23:45

Глушенков о конфликте с Семаком: «Мерзкие сказочники пускай дальше сочиняют»

Руслан Минаев
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков опроверг конфликт с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Это мерзкие пустые сказочники! Пускай дальше сочиняют. После игры со «Спартаком» никакого разговора не было. Конфликт с Семаком? Я вам уже ответил. Конечно, это все пустые разговоры, ничего подобного не было», — цитирует Глушенкова «Советский спорт».

Максим Глушенков, Сергей Семак и&nbsp;Александр Медведев.«Зенит» подвергся медиаатаке: якобы Глушенков наехал на Семака, а Медведев устроил разнос. Что это было?

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» заявил, что форвард «Зенита» сказал Семаку: «Учись тренировать».

Максим Глушенков и&nbsp;Сергей Семак.Глушенков атакует Семака. Как тренер «Зенита» разберется с ворохом проблем?

Позже Telegram-канал Sport Baza сообщил, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев в эмоциональном обращении сказал игрокам: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату, и идите *****!».

Глушенков в этом сезоне забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 17 играх за «Зенит». 25 марта форвард оформил хет-трик в ворота Замбии (5:0) в BetBoom товарищеском матче.

Источник: Советский спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
Читайте также
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: матчи после международной паузы в марте 2025 года
ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»
Шалимов будет спасать «Факел» от вылета. Воронежцы доверились тренеру, не работавшему с 2022-го
Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»
Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • marchela13

    СЭ не газета,а желтая тряпка.

    26.03.2025

  • dinela

    Юпитер, ты сердишься, – значит, ты не прав...

    26.03.2025

  • Kit Belleu

    Что сказал Глушенков Семаку после матча со Спартаком.УЧИСЬ ТРЕНЕРОВАТЬ СЕМАК.

    26.03.2025

  • Лёгкий ветер

    «а ещё он называл тебя земляным червяком»...

    26.03.2025

  • bishevcky

    А так ты рвался в раздевалку, хотел продублировать Азмуна , а тебя не пустили.Обиделся ,да.Попросись ещё .

    26.03.2025

  • chep

    Что только не сделает желтая пресса, что бы помочь Спартаку стать чемпионом!

    26.03.2025

  • SPT

    Какие то сплошные жаргонизмы от футболистов и руководства.....

    26.03.2025

  • hattabych

    Конечно знаю. Как-то показывали, как там Дзюба Азмуна шпилил. А Медведев мило улыбался и рассказывал, что так они сделают со Спартаком.

    26.03.2025

  • rac135

    То есть ВСЕ експерты и дикторы, единогласно осудившие Глушенкова, клеветники, лгуны и сплетники) И здесь я с Глушенковым согласен)

    26.03.2025

  • Степочкин

    Это работа ряда отдельных журналистов, как каннабисного клоуна из Украины - врать, потом опровергать. Они одного рода.

    26.03.2025

  • bishevcky

    Ты хоть знаешь , где раздевалка Зенита или всё за Карповым попугайничаешь, такой же ...удозвон.

    26.03.2025

  • Радон

    Явная, но очень примитивная и тупая заказная компания по дискредитации футболистов Зенита и внесению сумятицы в отношения между футболистами и тренером) Начиная с помойки Мэш, и заканчивая "шефом редакции футбола" (!!??) Алексеевым) Как же вам, блин, неймется! Какие же вы дешевые дешевки!) Просто мерзость какая-то)

    26.03.2025

  • hattabych

    В то что приписывают Глушенкову не верю, чувство самосохранения у футболиста должно быть. Да и не вспыльчивый он, на поле по крайне мере. А в то, что Медведев решил поработать селекционером, вполне верю. Он и в прошлом сезоне после обидного поражения, в раздевалке ярился и обзывал футболистов импотентами

    26.03.2025

  • hattabych

    Вот вы какие нервные в Зените. Год назад пресса с месяц Спартак третировала за то, что Саше Соболеву не разрешают завтракать, когда он захочет. Надеюсь в Зените эта проблема решилась.

    26.03.2025

  • ONIKAN2013

    Это сообщил Телеграм-канал Спартак База.

    26.03.2025

  • DZR

    Да. Что бы классы набрать)

    26.03.2025

  • -философ-

    Относительно Семака, после игры со Спартаком, другому изданию Глушенков пояснил, что полностью выполнял указание тренера и вот результат. Молодой мозг футболиста никак не может охватить свой словесный поток различным изданиям.

    26.03.2025

  • Псевдоним

    Поговариваютт, что ещё Глушенков сказал- Медведеву - учись руководить, Боярскому учись носить шляпу и усы, Орлову - учись выговаривать фамилии и Миллеру учись делать трубы диаметром в 2а метра.

    26.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Нет дыма без огня )

    26.03.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Как жёстко он про Медведева-то.. Мерзкий сказочник..

    26.03.2025

  • Леший

    Интересно, что Глушенков прокомментировал не "Спорт-экспрессу", а "Сов. спорту". Но при этом СЭ не удержался и ниже повторил ту дурь, которую только что уже опроверг игрок. Зачем? Для продолжения срача?

    26.03.2025

  • Ну и хорошо, если так.

    26.03.2025

    • Дюков про второй гол «Спартака» в ворота «Зенита»: «ЭСК подтвердила, что показала система определения офсайда»

    Кокорин — о словах об уровне РПЛ: «Проверил, работает ли до сих пор моя фамилия в России или нет»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 3 : 2
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 2 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости