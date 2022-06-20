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Защитник «Спартака» Рыбус отстранен от игр за сборную Польши из-за выступления в России

Читать «СЭ» в
Мацей Рыбус (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус не будет вызываться в сборную Польши. Об этом сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза 20 июня.

В заявлении отмечается, что главный тренер национальной команды Чеслав Михневич провел беседу с 32-летним футболистом. Специалист сообщил игроку, что он не будет вызываться в сборную на осенний сбор и не поедет с ней на чемпионат мира-2022 в Катаре «в связи с его нынешним клубным положением».

11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.

Мацей Рыбус
Футбол
Сборная Польши по футболу
ФК Спартак (Москва)
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