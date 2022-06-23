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Дюков: «Мы сохраняем опцион проведения матчей в будущем»

Дюков ценил оценил отношения РФС с ФИФА
Севастиан Терлецкий
,  
Екатерина Звенигородская
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Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после Исполкома организации оценил отношения с ФИФА.

— Что должна сделать ФИФА, чтобы РФС вышел из организации?

— Это же не мое решение, и даже не решение бюро, и не исполкома. РФС — общественная организация, в которую входят много членов. Если такое решение будет сделано, техническая реализация нами будет обеспечена. Но мы должны понимать, что молодые в данном случае спортсмены, которые мечтают стать большими футболистами, на продолжительное время лишают себя возможности участия в международных матчах.

— Сейчас у них есть такая возможности?

— В данный момент нет, но она может появиться. Идет два процесса.

— Что это нам сейчас дает?

— Мы сохраняем опцион проведения матчей в будущем. Такое решение возможно, но это не мое решение, а решение всех членов РФС. Спросите также болельщиков: нужны ли нам международные матчи в следующем году?

— Оцените отношения с ФИФА от 0 до 10?

— Это все субъективно.

— Все же может ли дойти до того, что РФС исключат и ФИФА?

— Уверен, что до исключения РФС из ФИФА не дойдет. Диалог есть. Член ФИФА посетил пресс-конференцию РФС. Сейчас не буду раскидывать все детали, но мы ведем консультации. Новое решение ФИФА стало для нас неожиданным. В ближайшее время планируем получить ответ, почему было принято такое решение. Надеемся, что в ближайшее время вся ситуация благополучно разрешится, и наши клубы и сборные получат возможность выступать на международном уровне.

РФС
Александр Дюков
ФИФА
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