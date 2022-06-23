Дюков: «Мы сохраняем опцион проведения матчей в будущем»
Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после Исполкома организации оценил отношения с ФИФА.
— Что должна сделать ФИФА, чтобы РФС вышел из организации?
— Это же не мое решение, и даже не решение бюро, и не исполкома. РФС — общественная организация, в которую входят много членов. Если такое решение будет сделано, техническая реализация нами будет обеспечена. Но мы должны понимать, что молодые в данном случае спортсмены, которые мечтают стать большими футболистами, на продолжительное время лишают себя возможности участия в международных матчах.
— Сейчас у них есть такая возможности?
— В данный момент нет, но она может появиться. Идет два процесса.
— Что это нам сейчас дает?
— Мы сохраняем опцион проведения матчей в будущем. Такое решение возможно, но это не мое решение, а решение всех членов РФС. Спросите также болельщиков: нужны ли нам международные матчи в следующем году?
— Оцените отношения с ФИФА от 0 до 10?
— Это все субъективно.
— Все же может ли дойти до того, что РФС исключат и ФИФА?
— Уверен, что до исключения РФС из ФИФА не дойдет. Диалог есть. Член ФИФА посетил пресс-конференцию РФС. Сейчас не буду раскидывать все детали, но мы ведем консультации. Новое решение ФИФА стало для нас неожиданным. В ближайшее время планируем получить ответ, почему было принято такое решение. Надеемся, что в ближайшее время вся ситуация благополучно разрешится, и наши клубы и сборные получат возможность выступать на международном уровне.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -