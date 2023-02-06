Президент «Оренбурга» заявил, что землетрясения в Турции не повлияли на тренировочный процесс команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о землетрясении в Турции магнитудой 7,8 балла. Российская команда проводит сборы в турецком Белеке.

«Только что говорил со спортивным директором — никаких проблем нет. У команды все хорошо, землетрясение никак не повлияло на тренировочный процесс», — сказал Еремякин «СЭ».

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение силой 7,8 балла