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Сегодня, 12:38

Слуцкий — о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище»

Виталий Косик
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-тренер «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о бывшем полузащитнике сборной России Александре Мостовом.

«Просто мне лично, например, очень обидно, когда бывшие очень известные, очень качественные действительно, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными какими-то бесконечными поступками. Ты можешь остаться, по существу, у разбитого корыта», — приводит слова Слуцкого сайт Первого канала.

Также специалист заявил, что из-за неосторожных поступков и высказываний экс-футболист может потерять популярность.

«Потому что тебе кажется, что сегодня ты интересен, тебе звонят — такое продолжение известности. Но на самом деле все уже окружающие, абсолютно все окружающие воспринимают тебя как фрика и уже даже не помнят, то есть ты даже не смог сохранить свое шикарное футбольное прошлое. Мне всегда очень обидно за таких людей. Ну, это их путь», — добавил Слуцкий.

В период своей игровой карьеры Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В составе команды из Виго российский хавбек становился обладателем Кубка Испании и Кубка Интертото.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в Первую лигу.

Источник: https://www.1tv.ru/podcasts/futbol-ne-hokkey-hokkey-ne-futbol/vypuski/futbol-ne-hokkey-leonid-sluckiy-vypusk-ot-04-02-2023
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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