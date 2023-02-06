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Каррера: «Не смогу посетить Кубок Легенд, но буду поддерживать российских легенд «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос по поводу Кубка Легенд, который пройдет в Москве.

«Не смогу посетить Кубок Легенд в Москве. Я буду поддерживать российских легенд «Спартака». Рад, что, несмотря на изоляцию в России, проводятся подобные турниры, на которые съезжаются звезды мирового футбола. Такие мероприятия должны проводиться во всех странах, а средства от таких турниров должны идти на благотворительность», — приводит Sport24 слова Карреры.

Кубок Легенд состоится 10-12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-karrera-ne-smogu-posetit-kubok-legend-v-moskve-no-budu-podderzhivat-rossiyskikh-legend-spartaka
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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