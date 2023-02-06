Каррера: «Не смогу посетить Кубок Легенд, но буду поддерживать российских легенд «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос по поводу Кубка Легенд, который пройдет в Москве.

«Не смогу посетить Кубок Легенд в Москве. Я буду поддерживать российских легенд «Спартака». Рад, что, несмотря на изоляцию в России, проводятся подобные турниры, на которые съезжаются звезды мирового футбола. Такие мероприятия должны проводиться во всех странах, а средства от таких турниров должны идти на благотворительность», — приводит Sport24 слова Карреры.

Кубок Легенд состоится 10-12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт».