Президент «Оренбурга»: «Появление возможности выступать в РПЛ — большое и важное событие»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС включить клуб в число участников чемпионата России в сезоне-2025/26.

— Что для вас значит включение в РПЛ, поддержка клубов и РФС?

— Премьер-лига — сильнейший турнир в стране, конечно, для клуба, для всех болельщиков региона, появление возможности выступать в РПЛ — большое и важное событие. Вместе с тем, конечно, общую радость от возвращения в РПЛ несколько подпортило, что произошло оно в связи с такой неприятной историей, в которой оказалось «Торпедо». Безусловно, подобные события не красят наш футбол. Очень надеюсь, что стартующий спортивный сезон подарит болельщикам исключительно положительные эмоции.

— Как принималось решение с вашей стороны, как вы об этом узнали?

— Узнали из официального решения бюро исполкома РФС, конечно, были рады, что все сложилось именно так.

По итогам сезона-2024/25 «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25.