Храмцов перешел из махачкалинского «Динамо» в «Ротор»

Махачкалинское «Динамо» и «Ротор» договорились о трансфере защитника Максима Храмцова в волгоградский клуб.

«Благодарим Максима за качественную работу в «Динамо» и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении махачкалинцев.

Храмцов выступал за «Динамо» с июля 2023 года. За это время 23-летний защитник провел 30 матчей за махачкалинскую команду в первой лиге и две игры — в РПЛ.

В сезоне-2024/25 «Ротор» занял девятое место в турнирной таблице ФНЛ-1.