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Сегодня, 23:10

Президент «Наполи» рассказал, что российский клуб требовал за Кварацхелию 30 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему клуб не смог приобрести полузащитника Хвичу Кварацхелию, когда тот играл за казанский «Рубин».

«Мы еще три года назад присматривались к Хвиче. Хотели его купить. Он уже был топовым игроком. Но тогда его клуб запросил за трансфер 30 миллионов евро. Эта сумма была слишком большой», — приводит слова Де Лаурентиса в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Грузинский ингер стал игроком «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в составе команды 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока истекает летом 2027 года.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
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