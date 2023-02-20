Бериша: «У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. Но не очень хорошо, что он выиграл четыре титула подряд»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша считает, что у «Зенита» нет конкурентов в чемпионате России.

«У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. За все эти годы в России я понял, что это высший класс — они много тратятся на игроков. При этом другие клубы тоже тратят довольно много денег, но у «Зенита» есть преимущество? они верят в Семака. Он работает в команде уже много лет, а доверять тренеру очень важно. Все это выгодно отличает питерский клуб от остальных. Но, конечно, не очень хорошо, что «Зенит» выиграл четыре титула подряд. Раньше, к примеру, ЦСКА был сильнее. Но «Спартак» становится лучше, «Краснодар» выглядит интересно. Вторая половина сезона должна получиться захватывающей», — приводит «Чемпионат» слова футболиста.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Петербургская команда набрала 42 очка за 17 туров.

Сезон-2022/23 в РПЛ после зимней паузы возобновится 3 марта.