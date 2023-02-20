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Турецкий комментатор: «Захарян сыграет в «Галатасарае» максимум сезон, а потом будет продан»

Виталий Косик
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Турецкий комментатор Серкан Аккоюн высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что между клубами достигнута договоренность. Сумма перехода составит 11 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

«Захарян был бы самым логичным трансфером, который «Галатасарай» сделал до сих пор, включая Дзаньоло и Икарди, даже если его последнего в итоге отзовут. Этот переход не был бы рискованным. Он великий талант, который все еще котируется на европейском рынке. Если Захарян перейдет, он останется в «Галатасарае» максимум на один сезон, а затем, возможно, уйдет в другой клуб, побив рекорд по продаже», — приводит слова Аккоюна Haber Sari Kirmizi.

Действующий контракт Захаряна с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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