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Президент ЦСКА Гинер прокомментировал подписание контракта с Оличем

13:20
Евгений Гинер. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Евгений Гинер. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер 23 марта на официальном сайте клуба поприветствовал Ивицу Олича в качестве главного тренера армейцев.

«Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку. Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица преумножит наши успехи», — цитирует Гинера официальный сайт москвичей.

23 марта армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с Оличем.

В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/evgeniy-giner-o-smene-glavnogo-trenera-pfk-cska-/

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Материалы сюжета: ЦСКА: Олич вместо Гончаренко, кто будет главным тренером армейцев




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