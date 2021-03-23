Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА показал экипировку Олича в армейском клубе

13:15
Теги:

ЦСКА 23 марта на своей странице в Twitter показал экипировку нового главного тренера Ивицы Олича.

На снимке видно запакованный комплект формы, который заблаговременно подготовлен новому наставнику.

23 марта армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с Оличем.

В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 27776
Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: ЦСКА: Олич вместо Гончаренко, кто будет главным тренером армейцев




Загрузка...