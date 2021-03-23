ЦСКА показал экипировку Олича в армейском клубе
13:15
ЦСКА 23 марта на своей странице в Twitter показал экипировку нового главного тренера Ивицы Олича.
На снимке видно запакованный комплект формы, который заблаговременно подготовлен новому наставнику.
И экипировка уже готова ??? #Олич pic.twitter.com/P2lfPMA2AK— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021
23 марта армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с Оличем.
В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).
Опрос
проголосовало: 27776Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
6
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: ЦСКА: Олич вместо Гончаренко, кто будет главным тренером армейцев
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...