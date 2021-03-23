ЦСКА показал экипировку Олича в армейском клубе

ЦСКА 23 марта на своей странице в Twitter показал экипировку нового главного тренера Ивицы Олича.

На снимке видно запакованный комплект формы, который заблаговременно подготовлен новому наставнику.

23 марта армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с Оличем.

В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).