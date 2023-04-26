Гинер — о рекламе пива: «Это должен быть следующий шаг, сейчас говорим о его продаже»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о законопроекте о рекламе пива.

— Мы понимаем, что законопроект о пиве позволит зарабатывать какие-то совсем смешные деньги. А если законопроект о рекламе пива?

— Думаю, что это следующий шаг, не надо мешать все в один котел. Когда выходил закон о запрете, это заняло два с половиной года. Сейчас прошло уже четыре. Да, это должен быть следующий шаг, но это уже отдельная тема. Мы сейчас говорим о том, чтобы разрешить пиво на стадионах. Дальше надо показывать, объяснять, как облегчается вся история с рекламой. Если я не ошибаюсь, 8 государственных стадионов построено к чемпионату мира, расходы на их обслуживание — до 300 миллионов рублей в год. Назвали они арену каким-то именем пивного бренда — 400-500 миллионов они получат, 200 миллионов сверху получат, государство не будет на это тратить деньги. Но это уже следующий шаг.

— В условиях нынешней посещаемости, как вы считаете, возвращение пива на трибуны сможет кардинально изменить ситуацию?

— Я считаю от одного до десяти, слева направо. Для того, чтобы что-то считать, надо сделать. Есть вещи, которые, как мы видим, скорее всего, дадут эффект, а от того, как я считаю... Если люди захотят, они пойдут, если не захотят — не пойдут. Мой подсчет здесь ничего не решает. Надо делать все условия. Почему такое количество людей до этой всей истории ходило на стадионы? Потому что построены новые арены. Это не трибуны с полем — это удобно приехать и поставить машину, удобно сойти с автобуса и пойти на футбол. У нас заполняемость была 27-28 тысяч при вместительности стадиона в 30 тысяч человек. Если игра со «Спартаком», то 10 процентов болельщиков соперника приходило. Не хочу обижать клубы, у которых малое количество болельщиков, но выезд — мы не можем... Поэтому было 27-28 тысяч, сейчас — 7 тысяч.

Ранее в Министерстве спорта поддержали возвращение пива на стадионы.