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Сегодня, 13:12

Гинер — о рекламе пива: «Это должен быть следующий шаг, сейчас говорим о его продаже»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о законопроекте о рекламе пива.

— Мы понимаем, что законопроект о пиве позволит зарабатывать какие-то совсем смешные деньги. А если законопроект о рекламе пива?

— Думаю, что это следующий шаг, не надо мешать все в один котел. Когда выходил закон о запрете, это заняло два с половиной года. Сейчас прошло уже четыре. Да, это должен быть следующий шаг, но это уже отдельная тема. Мы сейчас говорим о том, чтобы разрешить пиво на стадионах. Дальше надо показывать, объяснять, как облегчается вся история с рекламой. Если я не ошибаюсь, 8 государственных стадионов построено к чемпионату мира, расходы на их обслуживание — до 300 миллионов рублей в год. Назвали они арену каким-то именем пивного бренда — 400-500 миллионов они получат, 200 миллионов сверху получат, государство не будет на это тратить деньги. Но это уже следующий шаг.

— В условиях нынешней посещаемости, как вы считаете, возвращение пива на трибуны сможет кардинально изменить ситуацию?

— Я считаю от одного до десяти, слева направо. Для того, чтобы что-то считать, надо сделать. Есть вещи, которые, как мы видим, скорее всего, дадут эффект, а от того, как я считаю... Если люди захотят, они пойдут, если не захотят — не пойдут. Мой подсчет здесь ничего не решает. Надо делать все условия. Почему такое количество людей до этой всей истории ходило на стадионы? Потому что построены новые арены. Это не трибуны с полем — это удобно приехать и поставить машину, удобно сойти с автобуса и пойти на футбол. У нас заполняемость была 27-28 тысяч при вместительности стадиона в 30 тысяч человек. Если игра со «Спартаком», то 10 процентов болельщиков соперника приходило. Не хочу обижать клубы, у которых малое количество болельщиков, но выезд — мы не можем... Поэтому было 27-28 тысяч, сейчас — 7 тысяч.

Ранее в Министерстве спорта поддержали возвращение пива на стадионы.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
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Торпедо М

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Локомотив

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