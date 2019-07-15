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Президент "Ахмата": "Надеемся, что Грозный получит право проведения матчей международного уровня"

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Президент "Ахмата" Магомед Даудов выразил надежду на положительное решение УЕФА относительно проведения международных матчей в Грозном. В воскресенье в матче 1-го тура чемпионата России "Ахмат" выиграл у "Краснодара"​ (1:0).

– Благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову у нас отличная инфраструктура, хорошая логистика, вопрос безопасности на высшем уровне, – цитирует ТАСС Даудова. – Матч "Ахмат" – "Краснодар", который посетил директор безопасности УЕФА Желко Павлица, как всегда, был организован и проведен на отлично. Все мы надеемся, что итоговое решение исполкома УЕФА будет положительным и наш город получит право проведения матчей международного уровня.

Ахмат - Краснодар

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https://tass.ru/sport/6663393

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