Пресняков: «Виторию должны сменить Аленичев и Титов! Они знают все тайны нашего футбола»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).
«Абсолютно справедливая победа «Краснодара», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым. — Более того, считаю, что пенальти не нужно было перебивать. Это уже совсем какие-то сантиметры. Арбитры подражали прошлой игре «Зенита», когда при помощи ВАР был отменен пенальти в ворота «Нижнего Новгорода». Но мы тоже не лыком шиты. Что касается пенальти на Джордане Ларссоне, тело шведа было в штрафной, а нога, по которой ударили — за пределами. Когда я подробно под разными ракурсами изучал этот эпизод, мне казалось, это пенальти, но все же считаю, что судья поступил правильно, не указав на точку. Пенальти «Краснодара» же бесспорно правильный».
Артист также назвал кандидатов, которые могут сменить Руя Виторию на посту главного тренера красно-белых.
«Как бы я ни болел за «Спартак», проиграли и проиграли. Хотя игра была достаточно боевой и даже веселой. Тактически «Спартак» проиграл: шли в атаки, оголяли свои зоны. После этого поражения Руй Витория все ближе к отставке. Что касается следующего наставника, я придерживаюсь старомодного мнения, что «Спартаку» нужен наш тренер, потому что он будет знать все тайны российского футбола. Более того, это должен быть спартаковский человек. По-моему, сменить Виторию должна парочка: Аленичев, Титов, которые в чемпионский год начали сезон вместе и подобрали игроков для того победного состава», — добавил Пресняков.
Красно-белые не могут победить в чемпионате России уже пять матчей подряд. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с разностью мячей 17-21.
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