Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в беседе с «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» в матче против «Урала» в 17-м туре Тинькофф РПЛ (5:1).

— Сегодняшнюю победу «Зенита» могу описать русской поговоркой: «Молодец против овец, а на молодца — и сам овца», — сказал Пресняков-старший в комментарии «СЭ». — Они сейчас радостно обыгрывают «Урал», который не очень сейчас выглядит, потом будут еще другие команды и не обязательно слабые. Дзюба подойдет бить 11-метровый, будет отдавать честь, Азмун себя во всю проявит. Такой наш чемпионат особенный. Он даже круче Чемпионата Малайзии.

Потом начинаются игры в Лиге чемпионов, которые можно назвать просто: «Просрали». Ни одного мяча не забили, проиграли 0:3, а у нас идет классная борьба. И эксперты различных спортивных каналов не охотно критикуют петербуржцев, объясняя неудачи перелетами, высокой нагрузкой и невозможностью выставлять сильнейших игроков из-за пандемии. Как будто в Европе пандемии нет.

И «Спартак» победил сегодня со счетом 5:1, я этому тоже не радуюсь, потому что непонятно, с кем они играли. То же и о «Зените» можно сказать. Но, конечно, эти победы радуют фанатов. Такие победы поднимают им настроение, они отвлекают чуть-чуть от предыдущих неудач.

(Екатерина Звенигородская)