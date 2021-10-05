Глушаков: «Я бы не сказал, что я возрастной футболист. Это ваш миф»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился эмоциями после возвращения в национальную команду.

— Каково быть в этой сборной? Вы все-таки игрок возрастной, вокруг много молодежи.

— Я бы не сказал, что я возрастной футболист. Это ваш миф. Вы много говорите, что возрастной, а я налево-направо повернулся, футболистам по 33-34, то есть примерно такого же возраста. Не считаю, что возраст имеет значение на поле. Если футболист выполняет требования тренера и функциональную работу, то тут не надо смотреть сколько кому лет.

— Откуда у вас была всегда такая вера, что вы вернетесь сборную, хотя вам за 30?

— Опять вы про возраст. Мне хочется играть в футбол, я ещё не наигрался. Сейчас бы вернули 10 лет, я был бы самым счастливым человеком на свете.

Последний раз Глушаков выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3).

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).