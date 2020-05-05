Представитель объединения болельщиков «Локо»: «Есть Филатов, потом прослойка руководителей, затем пустота, дно и Смородская»

Один из лидеров самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал «СЭ» об отношении фанатов к руководителям клуба.

— Если вынести за скобки Валерия Филатова, любовь к которому известна, то кто из руководителей особенно близок болельщикам?

— Очень трудно ранжировать. Понятно, что Филатов строил с Палычем тот «Локомотив», за который большинство из нас начинало болеть. Что касается дальнейшего... Скажем, Николай Наумов. К нему сложилось очень хорошее отношение. Он — настоящий мужик. Но ведь хороший человек — не профессия. Все равно во главе угла результат, а при Наумове особых успехов команда не добилась.

Или случился период, когда клуб возглавляла одна женщина (Ольга Смородская. — Прим. К.А.), которая зачем-то по-прежнему открывает рот по поводу «Локомотива». Вероятно, кого-то интересуют ее глупые заявления, в которых она высчитывает процент своих заслуг в чемпионстве. Юрий Палыч уже давно сказал: «У нее конфликт с футболом». Здесь тоже понятно: плохие отношения и результат если приходил, то вопреки.

Или Илья Геркус. Кто-то к нему очень хорошо относился, кто-то сдержаннее. Но результат был? Был. Он вернул Семина, в первый год завоевали Кубок, во второй — золотые медали. На третий Геркус зимой ушел, но я считаю, что он причастен к серебряным медалям и второму Кубку. Думаю, за такой короткий срок столько трофеев не собирал ни один руководитель за много лет. Если только Евгений Гинер. И неважно, какие у них взаимоотношения с Палычем, как к нему относился кто-то из болельщиков. В истории останутся трофеи.

В целом же я бы сказал так. Есть наш отец — Филатов. Есть прослойка руководителей за ним. Потом пустота-пустота-пустота, затем дно. И ниже него упомянутая мной женщина. Слава богу, этот период прошел. Вы представляете, что должен сделать руководитель, чтобы в день, когда он уходит из клуба, болельщики массово пришли к стадиону, открывали бутылки шампанского и запускали в небо салют. Надо очень постараться. Первое и последнее место среди руководителей у нас крепко заняты, а остальные — не так важно.

— Выигранный Кубок России не примирял со Смородской?

— Как я уже сказал, трофей завоеван вопреки, а не благодаря. Мы же помним тот сезон. При Миодраге Божовиче стало смешно смотреть на поле. Я не утрирую, мы на трибуне в начале матча знали, кто из игроков на какой минуте выйдет на замену. И такой абсурд творился во всем — в трансферах, других аспектах. Дело, конечно, не в Божовиче — вопросы возникали не к тренерам. Поэтому, конечно, Кубок не примиряет. Как ложка меда не делает бочку с дерьмом лучше. (Константин Алексеев)

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