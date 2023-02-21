Представитель Квеквескири заявил, что игрок останется в «Факеле» до конца сезона

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Факела» Ираклия Квеквескири, рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Динамо».

«Ираклий точно останется в «Факеле» до конца этого сезона», — сказал Кигинько «СЭ».

32-летний россиянин выступает за «Факел» с июля 2022 года и провел за воронежский клуб 18 матчей, забив три гола.