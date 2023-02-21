Зуев прокомментировал переход в «Крылья Советов»

Новичок «Крыльев Советов» Александр Зуев прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Очень рад вернуться в Самару. Здесь замечательный город, крутые болельщики. Поэтому буду стараться на максимум помогать команде. Вперед, Крылья», — сказал хавбек в своем Telegram-канале.

26-летний хавбек подписал контракт до конца этого сезона. Зуев перешел в самарский клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне он выступал в составе «Химок» и провел за клуб 16 матчей во всех турнирах.