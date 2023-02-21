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Сегодня, 15:20

Зуев прокомментировал переход в «Крылья Советов»

Руслан Минаев
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Новичок «Крыльев Советов» Александр Зуев прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Очень рад вернуться в Самару. Здесь замечательный город, крутые болельщики. Поэтому буду стараться на максимум помогать команде. Вперед, Крылья», — сказал хавбек в своем Telegram-канале.

26-летний хавбек подписал контракт до конца этого сезона. Зуев перешел в самарский клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне он выступал в составе «Химок» и провел за клуб 16 матчей во всех турнирах.

Александр Зуев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Краснодар

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