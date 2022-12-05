Представитель игрока «Спартака» Зорина отреагировал на информацию о возможной аренде игрока

Александр Маньяков, представитель полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможной аренде игрока зимой. Ранее об этом сообщал «Евро-Футбол.Ру».

«Мы сейчас находимся в переговорном процессе со «Спартаком» по продлению контракта Даниила. Пока мы его не продлили, соответственно он не может быть отдан в аренду. Конечно, у менеджмента красно-белых могут быть любые планы на карьеру Даниила, но пока под ними нет никакого базиса. Поэтому все решения по этому вопросу будут приниматься нашим агентством «FM Sports Agency» совместно с клубом, но только после перезаключения договора. Что касается самого Дани, то «Спартак» для него родной клуб, и он хочет продолжить карьеру именно там», — сказал Маньяков «СЭ».

В текущем сезоне Зорин выходил на поле в 3 матчах за московский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.