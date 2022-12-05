Маньяков сравнил ситуацию с контрактом Зорина со случаем Денисова в «Спартаке»

Спортивный менеджер Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, в разговоре с «СЭ» рассказал о переговорах по новому контракту.

«У «Спартака» впереди сборы. Если вы помните, год назад Даниил Денисов поехал со «Спартаком» на сборы, и мы договорились о новом контракте уже в Эмиратах. После продления контракта многие предполагали, что его отдадут в аренду. Звонков от клубов РПЛ по этому поводу я прошлой зимой получил много. И все-таки Денисов тогда остался. Сейчас он — один из лучших молодых футболистов страны: основной игрок молодежки, кандидат в главную сборную, вошел в список лучших молодых игроков России по итогам года. Поэтому давайте дождемся второй части сезона и после этого сделаем выводы, поскольку верю, что Зорин способен прогрессировать мощными темпами и всех нас весной удивит еще больше», — сказал Маньяков «СЭ».

Ранее в беседе с «СЭ» Маньяков прокомментировал информацию о возможной аренде 18-летнего Зорина.