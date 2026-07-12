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Представитель Джикии заявил, что Гильерме способствовал переходу игрока в «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Владимир Кузьмичев, представитель интересов защитника «Локомотива» Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о неучастии агентов в сделке по переходу игрока в московскую команду.

«А какая могла потребоваться помощь Джикии? Он — востребованный игрок. Не было никаких агентских историй. Клуб и игрок захотели — сделка состоялась. И у Георгия Джикии отличные отношения с Маринато Гильерме, они пообщались. После этого Георгий сказал нам, что есть предложение, которое он хочет принять. Не могу сказать, что Гильерме вел переговоры от клуба, но они с Георгием общаются», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Гильерме играл за «Локомотив» с 2017 под 2024 год. Вместе с московским клубом он стал чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок России. В текущий момент он занимает пост координатора по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии.

Джикия перешел в «Локомотив» в конце июня 2026 года. Защитник выступал за «Спартак» с января 2017 года по июнь 2024 года, вместе с красно-белыми он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

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Георгий Джикия
Маринато Гильерме
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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