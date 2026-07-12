Представитель Джикии заявил, что Гильерме способствовал переходу игрока в «Локомотив»

Владимир Кузьмичев, представитель интересов защитника «Локомотива» Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о неучастии агентов в сделке по переходу игрока в московскую команду.

«А какая могла потребоваться помощь Джикии? Он — востребованный игрок. Не было никаких агентских историй. Клуб и игрок захотели — сделка состоялась. И у Георгия Джикии отличные отношения с Маринато Гильерме, они пообщались. После этого Георгий сказал нам, что есть предложение, которое он хочет принять. Не могу сказать, что Гильерме вел переговоры от клуба, но они с Георгием общаются», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Гильерме играл за «Локомотив» с 2017 под 2024 год. Вместе с московским клубом он стал чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок России. В текущий момент он занимает пост координатора по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии.

Джикия перешел в «Локомотив» в конце июня 2026 года. Защитник выступал за «Спартак» с января 2017 года по июнь 2024 года, вместе с красно-белыми он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.