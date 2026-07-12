Новичок «Ахмата» Мицаев: «Ребята на хорошем уровне играют, приятно работать с ними»

Голкипер Расул Мицаев поделился первыми впечатлениями от перехода в «Ахмат».

Грозненский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним вратарем 12 июля.

«Впечатления отличные. В команде приняли хорошо и тепло, многих ребят знал еще до перехода, с кем-то уже здесь познакомился. Ребята на хорошем уровне играют. Приятно работать с ними, приятно взаимодействовать, поэтому все отлично. За день-два мало кто адаптируется. Я думаю, уже к концу сборов должно быть все нормально», — приводит слова Мицаева пресс-служба «Ахмата».

В прошедшем сезоне Мицаев провел 36 матчей за «Велес» во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 20 раз отыграл на ноль. Он выступал за московскую команду с января 2025 года.