Гурцкая считает, что «Динамо» передумало продавать Тюкавина в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит».

По данным «СЭ», бело-голубые не согласятся на продажу 24-летнего форварда в клуб из Санкт-Петербурга даже в случае, если получат предложение в размере 30 миллионов евро.

«Думаю, «Динамо» надо заплатить 30 миллионов евро, чтобы оно отпустило Тюкавина. Надо просто договориться, чтобы все стороны сказали, что хотят эту сделку. Но сейчас «Динамо» не хочет его продавать, и вопрос не в сумме. Просто клуб почему-то поменял свое решение его продавать. Но думаю, раз цена повышалась с 20 до 30 миллионов, бело-голубые изначально были готовы», — сказал Гурцкая «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 17 миллионов евро.