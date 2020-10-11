Председатель совета директоров «Уфы» Мурзагулов: «Кроме Рахимова других кандидатур не рассматривали»
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в беседе с «СЭ» прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.
— Переговоры с Рахимовым начались в тот же день, когда поняли, что Вадим Евсеев настроен перейти на другую работу, — сказал Мурзагулов «СЭ». — Других кандидатур мы не рассматривали — вели разговор только с Рашидом Маматкуловичем. Раньше мы брали молодого тренера, которому было что доказывать. А сейчас молодежи нужен такой авторитетный, опытный «дядька». Он — опытный и достаточно строгий тренер.
В конце прошлого сезона из-за ковидного ритма команда просела сильно по физике. Поэтому мы пригласим отдельного тренера по физподготовке и европейского специалиста, который будет заниматься тактикой. Это созвучно мировоззрению Рахимова. Думаю, их труды очень скоро дадут плоды
— Трансферные цели уже поставлены?
— Да, все трансферы мы обсуждаем только с ним. Мы даже до его перехода советовались, каких игроков прорабатывать. От некоторых идей он отказался.
— Кого?
— Имён называть не буду, но это были игроки, которые нам казались усилением. Сейчас работаем в этом направлении. Думаю, в ближайшие несколько дней будет реальное усиление. Это будут опытные футболисты. Слава богу, у нас закончились беды с финансированием, поэтому действительно можем думать в этом направлении.
— Задача — не вылететь?
— Да. На еврокубки, как в прошлом сезоне, претендовать не сможем (Константин Колмаков)
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