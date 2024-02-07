Матыцын: «Спартак» сделает все, чтобы сохранить Джикию»

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын заявил, что клуб сделает все, чтобы сохранить защитника Георгия Джикию.

— Конечно, «Спартак» сделает все, чтобы сохранить Джикию.

— Он останется в клубе?

— Ну, многое зависит от разных факторов. Мы не можем себе позволить поступить как-то неправильно по отношению к капитану.

— Будет ли предложен новый контракт?

— Я не знаю, ничего пока не могу сказать. Специально обученные подготовленные люди могут вам ответить (показывает на генерального директора «Спартака» Олега Малышева), — сказал Матыцын.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.