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7 февраля, 21:25

Матыцын: «Спартак» сделает все, чтобы сохранить Джикию»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын заявил, что клуб сделает все, чтобы сохранить защитника Георгия Джикию.

— Конечно, «Спартак» сделает все, чтобы сохранить Джикию.

— Он останется в клубе?

— Ну, многое зависит от разных факторов. Мы не можем себе позволить поступить как-то неправильно по отношению к капитану. 

— Будет ли предложен новый контракт? 

— Я не знаю, ничего пока не могу сказать. Специально обученные подготовленные люди могут вам ответить (показывает на генерального директора «Спартака» Олега Малышева), — сказал Матыцын.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Матыцын
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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