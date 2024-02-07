Матыцын: «Чемпионство и Кубок — такая цель всегда стоит у «Спартака»

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын ответил на вопрос о целях команды.

— Вы говорили, что цель — чемпионство и Кубок.

— Такая цель всегда стоит у команды. Надо стремиться. Будем работать. Вы же видели. Результат налицо. Но есть потенциал.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.