«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»

«Спартак» проиграл «Ростову» в товарищеском матче на турнире Winline Зимний Кубок РПЛ — 0:3.

У команды Валерия Карпина голы забивали Евгений Чернов и Николай Комличенко, которые отметились на 39-й и 41-й минутах. Во втором тайме отличился Кирилл Щетинин.

Новичок «Спартака» Манфред Угальде вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте. У «Ростова» во втором тайме на поле появился хавбек Денис Глушаков, проходящий сборы с командой Карпина.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.