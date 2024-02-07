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7 февраля, 21:22

«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»

Руслан Минаев
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Даниил Хлусевич и Данил Глебов (справа).
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» проиграл «Ростову» в товарищеском матче на турнире Winline Зимний Кубок РПЛ — 0:3.

У команды Валерия Карпина голы забивали Евгений Чернов и Николай Комличенко, которые отметились на 39-й и 41-й минутах. Во втором тайме отличился Кирилл Щетинин.

Новичок «Спартака» Манфред Угальде вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте. У «Ростова» во втором тайме на поле появился хавбек Денис Глушаков, проходящий сборы с командой Карпина.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.

Товарищеские матчи. Клубы.
07 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Спартак
0:3
Ростов
Денис Глушаков
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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